1ª Semana de obras da Prefeitura de Santana de Parnaíba no túnel na Praça da Paz tem fluidez normal no trânsito em Alphaville

Fotos: Marcio Koch / Secom - Local no período da manhã

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Santana de Parnaíba deu início, na última semana, às obras do túnel na Praça da Paz, no cruzamento da Avenida Yojiro Takaoka com a Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, em Alphaville.

Na região de Alphaville transitam diariamente cerca de 65 mil veículos e, nos horários de pico, geram congestionamentos, por conta disso a obra se faz necessária e, durante o período das obras, a Secretaria Municipal de Transporte e Transito (Semutrans) adotou desvios nas rotas do local, além da sinalização com placas e o apoio dos agentes de trânsito da cidade.

De acordo com a secretaria responsável, a inauguração do túnel está prevista para o segundo semestre deste ano.

O morador pode acompanhar o andamento desta e de outros trabalhos e ações no Plano de Metas no site da prefeitura: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br/planodemetas2020