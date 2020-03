Governo de São Paulo decreta quarentena de 15 dias, a partir da terça, dia 24. Saiba mais.

Governador de São Paulo em coletiva de imprensa sobre Coronavírus

Fonte: Governo SP/Flickr

O governador do Estado de São Paulo, João Dória Jr., acaba de decretar quarentena obrigatória de 15 dias a partir da próxima terça-feira 24, com o objetivo de frear a pandemia de coronavírus, quando todos os serviços não essenciais devem fechar as suas portas até 7 de abril e esta medida poderá ser prorrogada, se necessário.

Os serviços essenciais, a saber, farmácias e hospitais, e alimentação ( hipermercados, supermercados, padarias, etc) continuarão funcionando. Outros serviços como transporte público, transportadoras, postos de combustível e pet shops continuarão a funcionar obedecendo os critérios impostos de higiene, de acordo com normas da Vigilância Sanitária específicas para o momento.

Os serviços estadual e municipais de Segurança Pública, além dos serviços privados de segurança e limpeza, também se manterão funcionando.

A orientação, agora obrigatória, é que todos permaneçam em suas casas, principalmente os idosos (acima de 60 anos). Só poderão sair, para compras emergenciais, os que tiverem abaixo de 60 anos, desde que não apresentem quadros gripais.

O confinamento social passa a ser obrigatório e o decreto permite que se use a força policial para obrigar as pessoas a voltarem para as suas casas.

Na data de hoje, o Estado de São Paulo apresenta a seguinte situação: 15 mortes, 396 casos confirmados e cerca de 9 mil casos suspeitos, em monitoramento.