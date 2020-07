Em fase de finalização a ampliação do Colégio Tom Jobim em Alphaville

Fotos: Marcio Koch /Secom

A ampliação do colégio Tom Jobim, na altura do Alpha Sítio na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues está com obras muito adiantadas.

Estas obras aumentarão a capacidade do colégio, dobrando o número de vagas. Além disso, foi construído um ginásio poliesportivo e uma unidade educacional que passará a contar com um ambiente de ‘coworking’, voltado ao desenvolvimento de ‘start-ups’.

Esta unidade escolar atende muitas crianças e jovens de Alphaville e Tamboré. E, atenderá ainda mais, com novas salas.