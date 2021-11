Agenda Parque Ibirapuera: confira a programação para o fim de semana

Desafio de Fórmula 1, ônibus que sorteia prêmios, show da Maria Gadú na Bienal e Planetário com sessão cidadã são alguns dos destaques do fim de semana

O Parque Ibirapuera é um dos principais pontos de encontro para quem busca opções de cultura e lazer. Focada em oferecer atrações que agradem diferentes estilos e pessoas, a Urbia, responsável pela gestão do Parque, acaba de anunciar a programação para o fim de semana. Vale ressaltar que o Ibirapuera funciona todos os dias, das 5h às 23h e respeita todos os protocolos de segurança do Plano São Paulo. Confira a agenda abaixo:

Planetário Ibirapuera

Diretamente de Maputo, em Moçambique, o espetáculo “O amor não tem meio termo: música e palavra”, volta para inundar os céus do Planetário Ibirapuera no dia 19 de novembro, às 20h. Obra do grande maestro Martinho Lutero Galati que, muito apaixonado por música e astronomia, criou a Associação Cultural Tchova Xita Duma, companhia que nasceu durante sua passagem pelo continente africano no ano de 1980. Os ingressos custam R﹩ 100,00 (inteira) e R﹩ 50,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos on – line

Com múltiplas sessões disponíveis, o Planetário segue com o espetáculo “Da Terra Ao Universo”, uma viagem deslumbrante através do espaço e do tempo que transmite, por meio de imagens e sons, o universo revelado pela ciência. Além de inundar a cúpula em projeção fulldome, cada sessão tem aproximadamente 35 minutos e é recomendada para público acima de 5 anos. Os ingressos custam entre R﹩ 15,00 e R﹩ 30,00 e podem ser adquiridos pelo site

Neste domingo (14), está novamente em exposição no Planetário o espetáculo infantil “Projeto Científico”, lançado em comemoração ao Dia das Crianças. A atração tem 35 minutos de duração e, embora seja uma sessão infantil, é livre para todas as idades. A transmissão mostra a história de Neco e Silo, dois personagens pré-adolescentes habitantes do planeta Arconine, que acabam de ganhar um prêmio escolar por um projeto científico sobre o Sistema Solar. Os ingressos custam R﹩20 (inteira) e R﹩10 (meia-entrada), com agendamento pelo mesmo site.

O Planetário também terá uma sessão cidadã, nesta sexta-feira (12), às 19h, com o espetáculo “Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez”, inaugurado na reabertura do local e que destaca o céu de São Paulo, que há muito não se vê por causa da poluição luminosa e crescimento desenfreado da cidade. Os visitantes devem levar agasalho, pois a sala possui ar-condicionado.

Vale ressaltar que o Planetário Ibirapuera segue todos os protocolos de segurança do Plano São Paulo contra a Covid-19. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão e não será permitida a entrada de visitantes com alimentos e/ou bebidas para evitar a necessidade de retirada da máscara. É necessário chegar com antecedência de 30 minutos e não é permitida a entrada após a abertura da sessão.

Em atendimento ao Decreto nº 60.488, de 27 de agosto de 2021, para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saúde SP).

Pit Stop Challenge

Depois do sucesso alcançado no Rio de Janeiro, o Red Bull Pit Stop Challenge, um simulador com dimensões e materiais reais, segue para os estúdios da Band em São Paulo e, neste final de semana, estará no Parque Ibirapuera. O desafio consiste em uma brincadeira onde os participantes precisam ser ágeis para realizar uma troca de pneu de Fórmula 1 no menor tempo possível. As provas serão realizadas das 11h às 19h e as senhas serão distribuídas para definir a ordem dos participantes.

Karaokê e biblioteca no Parque

Neste fim de semana, a Buser, aplicativo que conecta pessoas que querem viajar de ônibus, está novamente com uma cabine rosa em formato de ônibus, que conta com karaokê e espaço para fotos, para uma ação interativa com os frequentadores do Parque. Instalada próximo ao portão 10, a empresa também oferecerá gratuitamente itens para ajudar na convivência e irá distribuir kits e sortear viagens. Haverá, ainda, uma minibiblioteca à disposição dos visitantes, com livros físicos que devem ser devolvidos até o final da ativação, no mesmo dia, pois todos os livros serão doados a uma instituição. A ativação tem produção da agência Estalo.

Evento de gastronomia alemã

Aberto ao público do Ibirapuera desde quinta-feira passada (4), o Spaten Garden, nova atração gastronômica do Parque, preparou um espaço para quem deseja desfrutar da cerveja alemã Spaten. Localizando em frente ao Auditório Ibirapuera, também contará com pratos da gastronomia alemã, junto com atrações musicais de rock e folk, e acontecerá entre os dias 11 e 14 de novembro (quinta a domingo), oferecendo três seções diárias: às 12h, 16h e 20h. Os valores são R﹩ 220 para uma mesa de quatro pessoas e R﹩ 330 para mesa de seis pessoas.

Treinos gratuitos

Em parceria com a QG Michelob Ultra, cerveja low carb da empresa Ambev, a Urbia disponibilizou para os frequentadores do Parque Ibirapuera um espaço exclusivo de treinos até 19 de dezembro deste ano. As aulas, gratuitas e abertas ao público a partir de 18 anos, serão oferecidas às segundas-feiras, sábados e domingos, das 7h às 13h, e feriados, das 10h às 16h, na Praça da Paz, próximo ao Quiosque Madureira. Os treinos têm duração de uma hora e são restritos para grupos de até 20 pessoas, mediante agendamento pelo site

Arte/Exposições no Parque

Para quem deseja conferir a 34ª Bienal de São Paulo : Faz escuro mas eu canto, os horários disponíveis são às terças, quartas, sextas e domingos, das 10h às 19h, e às quintas e sábados, das 10h às 21h. A entrada é gratuita, sendo possível reservar uma data em Agendamento de Visitas

Um dos destaques da programação são as apresentações musicais que ativam a obra deposição: uma instalação idealizada pelos artistas Daniel de Paula, David Rueter e Marissa Lee Benedict. No sábado, 13 de novembro,Maria Gadú chega à 34ª Bienal com um show em que revisita clássicos de seu repertório com nova roupagem, explorando uma sonoridade mais urbana e contemporânea. Performando com voz e guitarra, Gadú divide a cena com Felipe Roseno, – encarregado pela parte rítmica / percussiva (bateria, percussão, programações, beats eletrônicos) – na interpretação de sucessos como Mundo líquido, Dona Cila e Quem .

Os visitantes da 34ª Bienal de São Paulo poderão conhecer o novo espaço gastronômico organizado na área externa do pavilhão. Desenvolvido em parceria entre a Urbia e a Bienal, o espaço conta com food trucks, que oferecem pastéis, sanduíches e sorvetes, e funcionarão de terça a quinta, das 10h às 19h, além de sextas a domingos e feriados, das 10h às 21h, e traz o restaurante Tetto Y Aragon, especializado na culinária hispânica, que funcionará de terça a quinta, das 12h às 19h, e de sexta a domingo e feriados, das 12h às 21h.

Museus: o Museu de Arte Moderna (MAM) está aberto com entrada gratuita de terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30). Com contribuição sugerida, o visitante poderá escolher se prefere entrar gratuitamente ou se quer colaborar com algum valor. Esse formato vai até 12 de dezembro de 2021 e os ingressos poderão ser adquiridos por agendamento via site do MAM . Já o Museu Afro Brasil abre das 11h às 16h (com permanência até às 17h) e a entrada custa R﹩15 (inteira) e R﹩7,50 (meia). Para adquirir os ingressos é necessário acessar a página do Museu Afro Brasil

Pavilhão Japonês

O Pavilhão Japonês segue com a exposição “Bonsai – Forma e Tempo”, no jardim que circunda suas instalações, com cerca de 100 peças raras de mais de 40 espécies de diferentes árvores. A amostra traz o desafio de ilustrar, com marcos temáticos e formais, o delicado e potente universo das árvores reduzidas. A atração foi inaugurada no dia 25 de setembro e ficará em exposição até o dia 21 de novembro deste ano. A obra de quinta a domingo e feriados, das 10h às 17h. A entrada para adultos custa R﹩15,00, estudantes com carteira pagam R﹩7,00, o mesmo para idosos a partir de 60 anos e crianças de 5 a 12 anos – para crianças de até 4 anos a entrada é gratuita.

Visita Guiada – IbiraTour

Os frequentadores do Ibirapuera ganharam mais uma opção de lazer e agora podem realizar um tour pelo Parque em um circuito com carrinhos elétricos. A visita guiada é um projeto desenvolvido pela Urbia e tem por objetivo apresentar curiosidades arquitetônicas e um pouco da história do Parque em um percurso de 45 minutos. Serão disponibilizados carrinhos com capacidade para até quatro pessoas por vez em um circuito sem pausas ou descidas durante o trajeto, que percorre o anel central e passa pela área cultural, ambiental e esportiva do Parque. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 10h às 18h, e o valor do passeio é de R﹩30, com opções de pagamento em dinheiro, crédito e débito. O ponto de embarque e desembarque fica no Portão 4.

Programação on-line

Exibido desde março diretamente do Auditório Ibirapuera, o Saia Justa desta quarta-feira, 10 de novembro, contará com a participação da cantora e compositora Luedji Luna. O Auditório foi especialmente adaptado para a transmissão do programa, tendo os assentos da plateia compondo parte do cenário. O programa é transmitido pelo canal GNT e conta com apresentação de Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos.

Centro de Visitantes

Para os frequentadores que precisam obter informações sobre a programação cultural do Parque Ibirapuera, bem como as atividades esportivas e de lazer, o Centro de Visitantes do Parque Ibirapuera concentra todos esses dados. Com horário de funcionamento das 8h às 18h, o espaço fica localizado no térreo da Escola Municipal de Astrofísica, no salão de exposições temporárias, e conta com uma maquete com os principais pontos de interesse, painéis informativos e monitores prestando informações.

Outras opções de lazer

A fim de incentivar o distanciamento social e permitir o repouso seguro durante o banho de sol, a Urbia desenhou 40 círculos sustentáveis no gramado da Praça da Paz. Para acessar o Ibirapuera é exigido o uso de máscara, distanciamento social e são disponibilizados totens de álcool em gel para o público. Além da ampliação do horário de funcionamento, está liberada novamente a prática de esportes coletivos nas quadras do Parque Ibirapuera, seguindo todos os protocolos de segurança do Plano São Paulo.

Alimentação

Vendedores autônomos de bebidas, água de coco, alimentos e brinquedos: atendimento das 5h às 23h.

Lanchonetes: Sabor Ibira e Madureira estão abertos das 7h às 20h. O Sabor Ibira, agora, oferece cervejas em seu menu, mas não é permitida a saída com garrafas de bebidas alcoólicas do espaço.

Quiosques: Casa do Pão de Queijo, das 7h às 19h; Nutty Bavarian, das 7h30 às 20h; Oakberry, das 8h às 22h; Bacio di Latte e Pipoca no Parque, das 8h às 20h.

Restaurante: Prêt MAM (Restaurante) funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 16h, e aos sábados, domingo e feriados, das 12h30 às 17h.

Cafés: Pão Bienal, funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e de sexta a domingo, das 8h às 18h, e Prêt MAM (Café) atende todos os dias, das 10h às 16h.

Área Gastronômica iFood: sábados e domingos, das 9h às 18h.

Outros serviços

Quadras Poliesportivas: funcionam todos os dias, das 5h às 23h.

Estacionamento: Portão 7 funciona diariamente, das 6h às 20h, com saída de veículos até às 23h. Já o Portão 3 opera das 5h às 23h.

Posto de Atendimento em Primeiros Socorros: atendimento diário das 7h às 19h.

Banheiros: 1,2 e 3 abrem das 6h às 18h. Já os banheiros 5,6,7 e 8 abrem das 5h às 23h

Para mais informações acesse as redes sociais do Parque Ibirapuera. Instagram: @ibirapueraoficial. Facebook: Parque Ibirapuera.

