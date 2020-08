Alpha Square Mall expande mix de opções gastronômicas com a inauguração da Lito Pizzaria Express

Conhecido pelas massas finas que produz e cardápio autêntico, estabelecimento chega ao shopping já com serviço de delivery

Em meio ao conturbado cenário econômico impactado pela pandemia do novo coronavírus, o Alpha Square Mall, shopping em Alphaville, amplia seu mix de lojas com uma nova opção gastronômica: a Lito Pizzaria Express. O Estabelecimento acaba de inaugurar uma unidade no mall tanto para atender ao público no shopping, seguindo todas as medidas protetivas necessárias, quanto para entrega por delivery.

“Mesmo em distanciamento, criamos diversas estratégias para apoiar os lojistas com os negócios. Também mantivemos as negociações para incrementar nosso mix. E a chegada da Lito é um exemplo de que deu certo, além de ter gerado empregos”, explica Adriana Saad, superintendente do Alpha Square Mall.

O empreendimento aposta no aumento da procura por novos espaços e deve receber ainda neste ano novas lojas, expandindo inclusive o segmento de atuação. Durante o período de quarentena, o mall conseguiu manter o faturamento dos lojistas entre 60% e 70%.

“Criamos a plataforma de e-commerce Alpha Square On e movimentamos também as vendas online. Os atendimentos por drive-thru e delivery mostraram-se extremamente eficientes e permanecerão ativos mesmo após a pandemia”, ressalta Adriana.

O Alpha Square Mall adotou diversas medidas de segurança protetivas no combate à Covid-19 para visitantes e colaboradores. Instalou totens com álcool em gel acionados por pedais, para que as pessoas não precisem tocar os dispositivos; painéis com imãs para utilização dos banheiros com limite máximo de pessoas, reforçou as equipes para higienização de todas as áreas e instalou tapetes higienizadores de solados nos acessos ao mall. As máscaras de proteção, bem como a aferição de temperatura, continuam sendo obrigatórias.

O shopping foi desenhado com o conceito de um Mall Boutique e, atualmente, o mix do empreendimento é composto por 72 lojas distribuídas em dois pisos -térreo e superior-, tais como Kopenhagen, Mundo Verde, Cacau Show, Latam, Manuia SPA, Akor, Bar do Alemão etc.

Alpha Square Mall

Site: www.alphasquaremall.com.br

Market place: www.alphasquareon.com.br

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0405

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Lito Pizzaria Express

Cardápio online: http://litopizzabar.com.br/cardapio-alphaville/