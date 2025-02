Alphaville 3 – Vende-se linda casinha de boneca mobiliada para casa, escola, condomínio ou chácara

























Vende-se por R$9.000,00 linda casinha de bonecas no Alphaville Residencial 3 de Santana de Parnaíba/SP – Contato (11) 4153-8365 e Whatsapp (11) 97575-6541. Todo madeiramento é novo, foi pintada inteira, inclusiva a mobília. Altura interna de adulto, iluminação de teto. PIa da cozinha com reservatório para água. Transporte por conta do comprador. Ideal para meninas a partir de 2 anos, para casas, condomínios, clubes, escola ou chácara. Mobiliário completo: móvel de cozinha com pia, fogão completo, mesa com 4 cadeiras, guarda-roupa, penteadeira com espelho e banqueta, beliche e poltrona de vime. Um sonho. Madeiramento de qualidade. Agendar visita.