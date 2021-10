Informe Publicitário: Bar do Alemão no Alpha Square Mall expande para 500 metros quadrados reunindo sofisticação e tradição em um lugar único

Fotos: Divulgação

O novo projeto do restaurante possui área externa com lounge, palco para música ao vivo, dois bares e brinquedoteca.

O Alpha Square Mall, em Alphaville, segue em expansão e com uma super novidade: o Bar do Alemão. O restaurante, que é famoso pelo melhor filé à parmegiana do Brasil e já faz sucesso no shopping, acaba de inaugurar em uma área ainda maior, com 500 metros quadrados. É um projeto ímpar, que reúne sofisticação, tradição e conforto em um único local.

O novo Bar do Alemão tem amplo salão com brinquedoteca, palco para música ao vivo, dois bares e uma área externa com lounge. “O ambiente ficou ainda mais acolhedor, atendendo de famílias a grupos de amigos para happy hour e confraternizações, além de reuniões de negócios. É um lugar único na região de Alphaville e destino para visitantes de outras cidades, como São Paulo”, comenta o casal de empresários e sócios do Bar do Alemão, Fernanda e Marco Camargo.

Para o superintendente do Alpha Square Mall, Luis Claudio Nato, “as novidades, a expansão do mix de lojas do shopping e as atividades de lazer que temos promovido aos finais de semana às famílias vêm conquistando os visitantes e atraindo públicos de outras regiões. O que nos deixa otimistas para o final do ano com os negócios”, revela.

Sobre o Shopping:

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

Atualmente, o shopping possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre elas, estão restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steakhouse, a doceria Cacau Show, cafés, empórios, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outras.

O shopping mantém os protocolos de segurança para colaboradores e visitantes pela Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara e a disposição de totens de álcool em gel nas áreas comuns, os serviços de entrega por delivery e drive-thru permanecem em funcionamento, assim como o marketplace Alpha Square On.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais. Mais informações: www.alphasqaureon.com.br.

