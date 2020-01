Bases do SAMU começam a funcionar amanhã, dia 20, em Santana de Parnaíba

Foto: Marcio Koch / Secom

Para proporcionar um atendimento rápido às situações de urgência, a partir do dia 20, Santana de Parnaíba passará a contar com bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.

Instaladas em locais estratégicos, as unidades, que ficarão alocadas na UPA Fazendinha e na base do Corpo de Bombeiros, em Alphaville, contarão com 2 ambulâncias de suporte básico, com profissionais treinados e capacitados para atender a qualquer tipo de ocorrência, realizando os procedimentos que hoje são feitos pelo setor de Resgate Municipal e agilizando os atendimentos às ocorrências médicas e de acidentes na cidade.