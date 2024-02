Cão Véio Alphaville traz Happy Hour com Double Drink Gin e Vodka e Double Long Neck

Fotos: Divulgação

De terças e quintas das 18h às 23h30, o gastropub dispõe de um menu de variados drinks autorais e clássicos

Durante o mês de fevereiro, o Cão Véio Alphaville, gastropub fundado por Henrique Fogaça e Fernando Badaui, deixa as jornadas de trabalho e as confraternizações entre amigos ainda mais agradável e descontraída, oferecendo a partir das 18h, Double Drinks de Gin e Vodka, e Double Long Neck Heineken, até as 23h30, toda terça, quarta e quinta do mês.

Entre as opções de drinks com Gin e Vodka é possível encontrar deliciosos drinks autorais, com mais de 10 opções, entre cítricos, refrescantes e frutados, como o Staff Bull, Puli, Strawberry Bellini e Bramble, além dos clássicos e contemporâneos, como Gin Tônica, Bee’s Knee´s e Negroni que trazem cores e aromas especiais.

Além do Double Long Neck Heineken, o gastropub também oferece mais de 50 rótulos de cervejas, incluindo as artesanais da casa, e deliciosas opções de petiscos e pratos, que formam uma excelente combinação com os drinks. O Cão Véio Alphaville é um misto de bar e restaurante, com espaços aconchegantes, pouca luz e atmosfera intimista, com pegada hardcore, decoração canina e mesas de jogos.

Serviço

Cão Véio Alphaville

Endereço: Alameda Aldebarã, 14 – Centro de Apoio II (Alphaville), Santana de Parnaíba – SP

Horário de funcionamento: Ter a Qui das 18h às 23h30 / Sex das 18h às 24h / Sáb das 13h às 24h / Dom das 13h às 18h / Seg fechado