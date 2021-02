Capacitação em e-commerce pode alavancar carreira de jovens. Inscrições abertas

Organização abre inscrições para curso gratuito 100% online; A formação é aberta para jovens de 18 a 29 anos, preferencialmente moradores de Barueri e região

Quem vê no comércio eletrônico uma oportunidade de carreira ou geração de renda precisa de conhecimentos técnicos mínimos para ingressar em um mercado que, só no 1° semestre de 2020, cresceu 47% em relação ao mesmo período de 2019, a maior alta em 20 anos no Brasil (fonte: Webshoppers – 42ª edição, Ebit|Nielsen).

Impulsionado principalmente pela pandemia, o e-commerce tem um potencial de crescimento exponencial, mas para suprir a demanda de profissionais no setor é preciso qualificação.

O curso Infra.digital, oferecido pelo Instituto Ser +, organização que atua há mais de 10 anos com formação pessoal e profissional de jovens com menos oportunidades, está com inscrições abertas para as vagas deste primeiro semestre. São 30 vagas para jovens entre 18 e 29 anos, moradores da Grande São Paulo, que tenham vontade de se desenvolver na área. Após o curso, o Instituto realiza, ainda, o encaminhamento dos jovens para oportunidades no mercado de trabalho.

Serão 180 horas de aulas 100% online, que abordarão os eixos de tecnologia e programação, comercial e vendas, administração e marketing. A duração é de três meses, com atividades durante 4 dias por semana. Ao final, os participantes apresentarão um protótipo de e-commerce para uma banca avaliadora e receberão certificado de conclusão.

Serviço:

O que: Curso gratuito de e-commerce Infra.digital

Quando e como: Fevereiro a Maio (180h), online

Quem pode participar: jovens de 18 a 29 anos da Grande São Paulo (preferencialmente Barueri e região)

Inscrições: até 19 de fevereiro pelo site: sermais.org.br

Informações: (11) 3208-1850

Sobre o Instituto Ser+

O Instituto Ser + é uma organização sem fins lucrativos que desde 2014 tem como propósito desenvolver o potencial de jovens entre 15 e 24 anos em situação de vulnerabilidade social. Contribui com a formação integral e o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos jovens, para que possam ser protagonistas de suas trajetórias. Com metodologia própria e avalizada pela Fundação Banco do Brasil, o Ser + é um certificador do Ministério do Trabalho para a Lei de Aprendizagem e está entre as 100 Melhores ONGs do Brasil. Mais de 14.800 jovens já foram capacitados pelo Instituto e 75% desses ingressaram no mercado de trabalho. O Ser + desenvolve, ainda, consultorias e programas de capacitação customizados, que podem explorar o contexto de Diversidade de forma plural no ambiente corporativo. Tem como presidente a empresária Sofia Esteves, do Grupo Cia de Talentos, engajada no propósito de devolver à sociedade tudo o que aprendeu e conquistou trabalhando por mais de 30 anos com o público jovem.