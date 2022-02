Casa no Residencial Melville, Alphaville, é assaltada por vizinhos que alugaram uma casa no residencial

Fotos: Reprodução de vídeo da casa e fotos da Polícia Civil no local

Na quinta feira à noite, 20:44h dia 17, dois homens que moravam há um mês no Residencial Melville, em Alphaville, em casa locada regularmente através da internet com pagamento antecipado de 50 mil reais, invadiram e assaltaram, com uma metralhadora e uma pistola, casa vizinha, e amordaçaram 2 moradores de 10 e 13 anos e um professor de violão que estava lá no momento do assalto. Foram também vendados e amarrados nos pés e nas mãos, mas não foram feridos. A locação foi feita para não gerar suspeitas.

Segundo o professor, quando entraram ele dava aula para o menino de 10 anos. Tocaram a campainha e o menino foi atender. Obrigaram este menino de 10 anos a subir para os quartos, no andar de cima, onde ele teve que acompanhar e onde foi rendido o irmão de 13 anos, e ambos foram obrigados a mostrar onde estava o cofre da casa na suíte. A casa tinha câmera de segurança na sala, por onde as imagens constataram a invasão, inclusive, que mostram eles antes da abordagem, caminhando por um outro ambiente também filmado.

Os assaltantes andaram pela casa para abstrair jóias, dinheiro e outros objetos de valor, chegaram a abrir cofres e reviram os armários.

Estavam vigiando a casa há um mês para praticar o assalto, segundo a polícia civil da delegacia de Santana de Parnaíba, onde fica o residencial Melville, em Alphaville. Na casa alugada moravam dois homens e duas mulheres que já foram identificados. Quando a polícia chegou não havia mais ninguém na casa. A ocorrência foi registrada no DP de Santana de Parnaíba, responsável pela investigação do crime.

Em nota, a administração do Residencial Melville publicou: “a segurança prestou todo apoio e forneceu os dados solicitados pela autoridade policial que estão dando prosseguimento à investigação. Ocorrência essa realizada de forma sem levantar nenhum tipo de suspeita pelo fato dos envolvidos terem acesso através do locatário, (morador). Não houve nenhuma invasão através da portaria, ou do perímetro; sendo assim não houve falha da segurança uma vez que os acessos dos elementos foram facilitados através do morador, que os conduziu até a residência onde ocorreu o fato”.