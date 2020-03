Primeiro caso positivo para Coronavírus em Alphaville é de um menino cuja família passou o Carnaval nos EUA

O primeiro caso positivo para o Coronavírus tornou-se público hoje. Trata-se de um menino que passou mal na escola na quinta feira após uma atividade esportiva e apresentou febre de 37,5 graus, quando a escola chamou a família que o levou ao Albert Einstein, onde foram feitos vários exames, um deles dando positivo para o Coronavírus.

O menino mora com a família no Residencial Alphaville 11, cuja diretoria passou um comunicado aos moradores sobre a quarentena do menino em sua casa em função da confirmação da infecção por Coronavírus.

O Alphaville Tênis Clube onde o menino e sua família são associados, também emitiu um comunicado a todos os associados, contando sobre o caso positivo e dizendo sobre todas as providências que estão tomando de higienização e desinfecção, aumento de alcool em gel para uso, dentre outras.

A mãe do menino, em uma rede social, contou para as amigas que eles passaram as férias em Breckenridge, no Colorado/ EUA, estação de sky, no Carnaval. Disse ainda, que o menino encontra-seem quarentena assintomático e que todos da família fizeram exames cujos resultados ficarão prontos amanhã de manhã.

A escola dos irmãos do menino,St. Nicholas Lidership também passou um comunicado para Pais e Mães. Em todos os comunicados foram solicitadas aos destinatários medidas de precaução e proteção, que são as mesmas que o Ministério da Saúde já vem amplamente divulgando, também solititando que se avise qualquer quadro com sintomas de gripe.