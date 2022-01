CCR – Projeto de aceleração profissional abre chamada para estudantes da região

Estão abertas as inscrições para o projeto Primeira Jornada, iniciativa de inclusão social e de aceleração profissional oferecido pelo Grupo CCR - do qual a CCR ViaOeste e CCR RodoAnel fazem parte – em parceria com o Instituto Bold. A ação tem o objetivo de recrutar jovens para uma experiência de desenvolvimento humano, feita para ativar o potencial e as habilidades dos selecionados.Para participar da seleção, é necessário ter entre 16 e 24 anos, estar matriculado em universidade ou curso técnico, ter interesse especialmente em aprendizagem ou estágio e comprovar renda familiar de, no máximo, cinco salários mínimos. As inscrições podem ser feitas até 31 de janeiro de 2022, pelo site https://www.institutobold.org.br/primeirajornadaccr. Serão recrutadas 120 pessoas dos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais. Jovens de municípios sob influência do Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel podem participar. Os estudantes selecionados terão uma experiência de quatro meses de desenvolvimento humano, em várias fases, inclusive com mentorias realizadas por colaboradores da CCR. São treinamentos e cursos sobre metodologias ágeis, Design Thinking e Search Inside Yourself. Ao realizarem todas as etapas no prazo, os jovens ainda terão seus currículos incorporados ao sistema de talentos do Grupo CCR para futuras vagas nas empresas do grupo.Tudo será realizado em plataforma online. Os treinamentos serão divididos em quatro jornadas. Confira abaixo: Consciência: 30 dias de muitos desafios e reflexões no desenvolvimento do autoconhecimento. Conhecimento: inteligência emocional e treinamento com a metodologia exclusiva do Google. Impacto: imersão em empreendedorismo com desafios reais de organizações. Potencial: consolidação das habilidades do futuro se tornando um líder e multiplicador do impacto Bold. Primeira Jornada CCR | Instituto Bold Inscrições até 31 de janeiro no endereçohttps://www.institutobold.org.br/primeirajornadaccr.