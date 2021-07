CCR ViaOeste alerta ciclistas sobre segurança nas rodovias

Foto: CCR

Concessionária promoverá campanhas para conscientizar os ciclistas sobre os riscos de pedalar próximo das pistas

O hábito de pedalar ter conquistado a cada dia mais adeptos. Mas essa prática esportiva, momento de lazer ou apenas a necessidade de deslocamento com bicicleta requer muitos cuidados, especialmente se for realizado próximo às rodovias. Para orientar os ciclistas sobre a prudência e responsabilidade, a CCR ViaOeste, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, promoverá campanhas educativas no Sistema Castello-Raposo. A iniciativa integra o Programa de Redução de Acidentes, que tem apoio da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Neste sábado (24/07), a orientação aos ciclistas acontecerá no km 48 da rodovia Castello Branco, no trecho de Araçariguama. No domingo (25/07), a ação será realizada no km 77 da rodovia Raposo Tavares, em Alumínio. No dia 31, os profissionais da concessionária realizarão abordagens educativas no km 8 da rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), conhecida como Castelinho, em Sorocaba. As ações acontecem sempre a partir das 7 horas.

As ações educativas têm como objetivo alertar os ciclistas sobre os cuidados para pedalar com segurança e respeitando sempre as regras de trânsito. De acordo com o coordenador de tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira, as equipes da concessionária realizam frequentemente a abordagem de ciclistas nas rodovias para chamar a atenção sobre o grande risco de acidentes ao pedalar pelo acostamento ou próximo às faixas de rolamento.

O coordenador alerta que a bicicleta, quando está muito próxima das faixas de rolamento, pode ser atingida por um veículo ou até mesmo perder a estabilidade e equilíbrio com a passagem de uma carreta ou ônibus. “Há um risco muito grande de queda nestas situações, o que pode causar sérios ferimentos e até a morte do ciclista”, enfatiza.

Durante a noite, com a visibilidade comprometida, os perigos são ainda maiores. A recomendação da concessionária, é sempre pedalar à noite em locais apropriados nas cidades, especialmente nas ciclofaixas, onde há iluminação pública. Nas abordagens promovidas pelas equipes da CCR ViaOeste são entregues folhetos com orientações sobre a utilização adequada de equipamentos de segurança, como calçados adequados, capacete, roupas claras e adesivos refletivos para se tornarem mais visíveis aos motoristas.

O material impresso disponibiliza ainda outras dicas importantes, como seguir no mesmo sentido dos carros, não utilizar fones de ouvido, redobrar a atenção nas entradas e saídas das rodovias, pedalar em fila indiana e nunca em pares, e jamais pegar rabeira ou vácuo de outros veículos, principalmente caminhões.