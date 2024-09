CCR ViaOeste e CCR RodoAnel marcam presença no Steam Day, em São Paulo

Foto: Divulgação



Evento abordou assuntos como ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática

A CCR ViaOeste e CCR RodoAnel marcaram presença no Steam Day 2024, promovido pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen). O evento, realizado nos dias 4 e 5 de setembro nas instalações do Ipen na USP (Universidade de São Paulo), abordou temas como ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, reunindo representantes da academia, governo e indústria para discutir o futuro impulsionado pela inovação.

Vinícius Névoa, Gerente de Operações da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, esteve entre os painelistas da roda de conversa sobre “Transformação Digital e Indústria”. Durante o debate, Névoa destacou as tecnologias que estão sendo implementadas pelas concessionárias, com ênfase em Meios de Pagamento, Segurança, Gestão de Ativos/ Manutenção e ESG.

“Ter espaço num evento como esse, em que há o encontro de grandes corporações com um único propósito, nos mostra que estamos no caminho certo, trazendo para nossos clientes e colaboradores, um trajeto com mais fluidez e segurança.”, afirma Vinícius.

Tecnologias do Grupo CCR

E ao pensar em inovação e tecnologia, qual é o primeiro pensamento que vem à cabeça? Talvez novos celulares e computadores, certo?! Mas no Grupo CCR, atuando nas concessões rodoviárias, as inovações possuem outros focos, como, por exemplo, a utilização de inteligência artificial para detectar ocorrências ou robôs para realizar a conservação de vegetação e inspeção. Vamos conhecê-las:

Meios de Pagamento A modernização inclui a implementação de sistemas de autoatendimento e modelos de pagamento por quilômetro rodado, como no caso da CCR Rio-SP, que possui o free-flow, pedágio sem cancela que possui sistema automático de identificação da placa do veículo.

Segurança: Foram apresentadas inovações como o uso de câmeras com DAI (detecção automática de incidentes) e Inteligência Artificial para inspeção e fiscalização; foi falado sobre pesagem dinâmica de veículos, que é uma tendência para o setor de infraestrutura. Além de um sistema de monitoramento utilizado em todas as viaturas operacionais das concessionárias para detectar sonolência e atitudes inseguras, cuidando da saúde dos colaboradores e dos motoristas na rodovia.

Gestão de Ativos e Manutenção: Sistema que padroniza a gestão de ativos, permitindo uma visão completa da infraestrutura e facilitando a tomada de decisões. Uso de drones para monitoramento e inspeção das rodovias, identificando problemas de forma rápida e eficiente. Além da implementação de robôs para tarefas como roçada e inspeção obras de arte corrente.

ESG e Sustentabilidade: Implementação de tecnologias em prol da sustentabilidade e redução de emissões de CO₂, como a reciclagem de pavimentos, uso de asfalto borracha, utilização de veículos elétricos na frota e aumento de energia renovável com a implementação de usinas solares. Além disso, há também uma parceria com o Climatempo, utilizando dados de satélites para monitorar incêndios e pluviometria em nossas rodovias, permitindo uma atuação e resolução mais rápida .

As inovações das concessionárias do Grupo CCR foram muito elogiadas, inclusive por outros painelistas como Vitor Hugo Jacob, CEO da LWT Sistemas. “Fico extremamente feliz de saber que, como cliente das rodovias que vocês administram, estou mais seguro, possuo mais facilidades e uma experiência de usuário ainda melhor, mostrando o compromisso da empresa com a prestação de serviço a comunidade”.

Com a participação no evento, as concessionárias reforçam o compromisso com a inovação contínua na gestão rodoviária, evidenciando a liderança do Grupo CCR em infraestrutura e mobilidade no Brasil.



Sobre a CCR RodoAnel

A concessionária é responsável pela administração dos 32 quilômetros do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas, importante via que integra as Rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Régis Bittencourt. A RodoAnel é a sétima concessionária a integrar o Grupo CCR.



Sobre a CCR ViaOeste

A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre o Grupo CCR

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, atua nas plataformas de Rodovias, Mobilidade Urbana e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e mais de 17 mil colaboradores. O Grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos diariamente. Em mobilidade urbana, por meio da gestão de metrôs, trens, VLT e barcas, transporta diariamente 3 milhões de passageiros. Em aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende 46 milhões de clientes anualmente. A companhia está listada há 13 anos no hall de sustentabilidade da B3. Mais em: grupoccr.com.br .