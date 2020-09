Primeira competição do FC Ska BRasil de Santana de Parnaíba no Campeonato Paulista patrocinado pela Mondial Eletrodomésticos



Foto: Divulgação

O Futebol Clube Ska Brasil oficialmente surgiu como nome confirmado para disputar a Série B do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou tabela e calendário da competição, que dá dois acessos à Série A3 estadual.

Presidente do clube de Santana de Parnaíba, o pentacampeão Edmílson Moraes ainda anunciou oficialmente o patrocinador master da equipe, que é a Mondial, empresa líder no mercado de eletrodomésticos e que estará estampada nas camisas de jogos e no centro de formação de atletas da agremiação.

A estreia será em 18 de outubro, jogando no Estádio Municipal José Liberatti, em Osasco, diante do Grêmio Esportivo Mauaense, enquanto aguarda-se a conclusão das obras do estádio municipal parnaibano, prevista para dezembro.

“Estrear sempre dá aquele frio na barriga, mas sem dúvidas estaremos preparados para fazer uma boa competição. Sempre lembro que o foco do FC Ska Brasil é a formação de atletas e não forçosamente as conquistas de títulos, mas temos uma boa expectativa em cima do trabalho técnico e metodológico que será realizado”, afirmou Edmílson Moraes, que ainda comemorou a nova aliança.

“Foram meses de trabalho fora de campo durante a pandemia, e é um orgulho muito grande anunciar oficialmente a Mondial Eletrodomésticos como patrocinadora do FC Ska Brasil. A empresa é nossa grande parceira para a disputa da Série B do Paulista e para um trabalho de formação de longo prazo, e esperamos fazer uma grande competição”, completou o pentacampeão mundial de 2002 pela Seleção Brasileira, fundador do Ska Brasil junto à empresa japonesa Skylight Inc., investidora do clube.

Na próxima semana, a partir de quarta-feira (09), iniciam-se os protocolos de testes de COVID-19 para os primeiros candidatos a comporem o elenco Sub-23 do FC Ska Brasil, que tem o vitorioso técnico Leandro Mehlich como treinador responsável por preparar a equipe a partir da semana seguinte, quando provavelmente poderão ser retomados os treinos presenciais que serão realizados no Centro de Formação de Atletas Professor Telê Santana, a depender das autorizações de FPF e entidades governamentais e sanitárias.

O grupo do FC Ska Brasil na Série B do Campeonato Paulista é o Grupo F, composto por Barcelona Esportivo Capela, Grêmio Esportivo Mauaense, Jabaquara Atlético Clube e Mauá Futebol Treinamentos e Esportes.

Mais sobre o FC Ska Brasil:

O FC Ska Brasil é um clube de futebol brasileiro fundado em 13/06/2019, que visa a formação de atletas das categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-23, com o objetivo de lançá-los no mercado internacional “prontos” técnica, emocional e fisicamente para os desafios de um esporte que a cada dia pede jogadores de alta performance mais jovens e equilibrados. Trata-se de uma sociedade entre o Pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira Edmílson Moraes, Embaixador do FC Barcelona e da Liga Francesa, e o grupo japonês Skylight Inc., atuante em consultoria financeira, gestão de empresas e investimentos. Além também da união de outros investidores brasileiros para o futebol profissional do clube.