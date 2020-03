Comunicado: Prefeito de Santana de Parnaíba declara Estado de Emergência

Na data de ontem, através de pronunciamento pela rede social da Prefeitura de Santana de Parnaíba, o prefeito Elvis Leonardo Cezar declarou ‘Estado de Emergência’ na cidade, em seu gabinete em conjunto com o deputado estadual Antonio Marmo Cezar, secretários e vereadores, solicitando a colaboração dos munícipes para a não disseminação do COVID 19 – Coronavírus, na cidade.

O único caso positivo detectado até o momento, foi de um adolescente de 13 anos de Alphaville, residencial 11, que cumpre a quarentena junto à sua família. Estes passaram o Carnaval nos Estados Unidos. No retorno, o adoslescente apresentou a infecção confirmada pelo Hospital Albert Einstein.

O prefeito explicou os riscos e as formas de cuidados, que vem sendo amplamente divulgados pelo Ministério da Saúde, que monitora a situação do vírus em outros países e no território nacional.

Solicitou que não se façam aglomerações de nenhuma espécie, incluindo cultos religiosos. E, que os grupos de risco, em especial, idosos, sejam protegidos por um confinamento residencial cuidadoso. Alertou ainda, que na falta de colaboração dos munícipes, poderá proibir qualquer tipo de aglomeração.

O pronunciamento foi amplo em termos de informações e o prefeito solicitou a colaboração de toda a municipalidade.