CoronaVac: DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DA 1ª FASE DA VACINAÇÃO EM SP

Foto: Divulgação

O governador João Dória divulgou hoje, em coletiva de imprensa no Pálácio do Governo do Estado de São Paulo, o cronograma da primeira fase da vacinação contra o Coronavírus, através da vacina chinesa Coronavac, que já está sendo fabricada pelo Instituto Butantan.

Serão 2 doses por pessoa. O inicialmente divulgado prevê a 1ª fase entre 25 de janeiro de 2021 a 28 de março de 2021, totalizando 9 semanas. Haverá uma escala por faixa etária, iniciando pelos trabalhadores da saúde, quilombolas e indígenas. Depois, avançando primeiro nos mais idosos. Nesta fase, serão vacinadas 9 milhões de pessoas.

Confira o cronograma e público-alvo:

Trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas: 25 de janeiro e 15 de fevereiro 75 anos ou mais:08 de fevereiro e 1° de março 70 a 74 anos:15 de fevereiro e 08 de março 65 a 69 anos: 22 de fevereiro e 15 de março 60 a 64 anos: 1° de março e 22 de março Os horários, segundo o governo, da aplicação da CoronaVac podem variar das 7h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 17h aos sábados, domingos e feriados