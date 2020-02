Defesa Civil realiza vistoria nos bairros para criar ações preventivas contra enchentes e alagamentos em Santana de Parnaíba

Foto: Divulgação Secom

Na última semana, a equipe da Defesa Civil da Prefeitura de Santana de Parinaíba, juntamente com os técnicos do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Governo do Estado e da Secretaria de Meio Ambiente, visitaram alguns bairros da cidade que foram atingidos pelas chuvas da última semana.

A ação preventiva teve como finalidade recolher informações que irão auxiliar na revisão do Plano Municipal de Redução de Risco sobre os novos procedimentos a serem adotados nas áreas de alagamento, inundação e deslizamentos, visando mapear os pontos de risco e com isso planejar ações de prevenção contra desastres.