Elvis Cezar inaugura o Túnel Alphaville, oficialmente, Túnel Oscar Niemeyer

Fotos: Marcio Koch e Fabiano Martins / Secom

Nesta segunda-feira (21), o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar, entregou uma das mais importantes obras de mobilidade urbana da história de Santana de Parnaíba, o Túnel Oscar Niemeyer, em Alphaville, também chamado por Túnel Alphaville.

Localizado no cruzamento entre as avenidas Yojiro Takaoka e Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, o túnel foi construído em tempo recorde, de pouco mais de 9 meses, e resolve um dos principais entraves do trânsito na região, gerando fluidez no trânsito, segurança e, principalmente, qualidade de vida para os moradores que transitam pela região.

“Entregamos o tão sonhado túnel da Praça da Paz, uma obra que todo o bairro necessitava há anos. Vamos gerar mais empregos, oportunidades, valorização dos imóveis, sem contar o mais importante que é a qualidade de vida dos moradores dos bairros de Alphaville e Tamboré. O túnel custou cerca de R$15 milhões de reais, o que chega a ser o preço de uma casa neste residencial ao lado (se referindo ao Tamboré 3)”, falou o prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar.

Iluminado em LED e com um moderno sistema de drenagem, o túnel faz a ligação entre as avenidas Marcos Penteado e Via Parque, eliminando a necessidade de semáforo no cruzamento com a Yojiro e proporcionando que o fluxo de veículos siga sem interrupção na região.