Elvis Cezar lança o seu segundo livro no Espaço Savana em Alphaville.

Fotos: Divulgação

Dia 23 de maio, às 18h:00, aconteceu o evento de lançamento do segundo livro de Elvis Cezar no Espaço Savana de Alphaville/ Santana de Parnaíba. A Noite de Autógrafos aconteceu com a venda dos exemplares toda revertida para as famílias do RS.

Elvis Leonardo Cezar é ex-prefeito de Santana de Parnaíba por duas gestões, foi candidato ao Governo de São Paulo, é apresentador de TV na BAND no seu programa ‘Brasil Que Faz’, escritor especializado em política e criador da plataforma ‘Governo 360′ www.governo360.com.br.

O evento foi realizado com uma decoração que deslumbrou aos convidados que lotaram o espaço.

Elvis estava acompanhado da esposa Selma, do filho Caio, dos pais, o ex-prefeito e ex-deputado estadual Cezar, mãe Elizabeth e irmãos.

O prefeito Marcos Tonho (foto) e a vice-prefeita Rosalia Dantas prestigiaram o evento. Muitos políticos compareceram e o pentacampeão Cafú também esteve abrilhantando o evento.

O livro ‘Como Ganhar a Eleição Para Vereador’, chega em boa hora para os pleiteantes à vereança em todo o país, baseado na larga experiência política do escritor, que também foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Elvis Cezar destaca-se pela eloquência, dinamismo, didática e simpatia. E, seu segundo livro deve seguir o sucesso do primeiro ‘Sua Cidade a Melhor do Brasil’ lançado em março de 2022.