Equipe de Alphaville, Bianchini Rally/Power Husky, conquista sete pódios no Brasileiro de Rally Baja

Fabrício Bianchini subiu ao pódio no Rally Cuesta Off-Road. Lucas Moraes venceu na Moto Regional e foi vice-campeão da prova. Maurício Fernandes foi campeão na Moto Over

Fotos: acima – Nelson Santos Jr / abaixo – Nicolas Gavlak – Ambos da Photoaction

Após quatro meses, o Campeonato Brasileiro de Rally Baja retornou com uma prova de rodada dupla, no interior de São Paulo, realizada nos dias 11 e 12/7. O Rally Cuesta Off-Road reuniu competidores de vários estados nas categorias motos, quadriciclos e UTVs. A equipe de Alphaville, Bianchini Rally/Power Husky, marcou presença e foi a maior equipe do grid das motos com 12 pilotos, destes, sete subiram ao pódio após dois dias de disputa. No total 53 motos inscritas e mais 49 UTVs.

O piloto de Alphaville, Fabrício Bianchini, competiu no primeiro dia com sua Husqvarna FE 501, a mesma que foi Campeão Brasileiro de Rally Baja 2018 na Production Aberta, e fez o 2º tempo da categoria e o 8º na geral, fechando o rali com pódio em 5º na categoria (agora chamada de Moto 2). No domingo (12), fez o mesmo roteiro com um UTV (Can Am Maverick X3) e contou com a navegação de André Guerra (foto acima).

Outro piloto da região, Vinícius Albuquerque #11 (Honda CRF 250F), finalizou o rali em 4º na Moto Brasil (foto abaixo).

Lucas Moraes #47 (Yamaha), o campeão Sertões 2019, venceu na Moto Regional.

Após 15 anos, Maurício Fernandes #29 fez seu retorno em grande estilo para os ralis. Com uma trajetória forte no off-road, com participações no Rally Dakar, título no Sertões e nos últimos anos competindo no enduro dentro e fora do país, o piloto foi Campeão na Moto Over e terminou em Top 4 na geral, que há cinco anos é o representante oficial da Husqvarna Motorcycles no país.

Mais quatro pilotos da equipe subiram ao pódio nas respectivas categorias: Rodrigo Montemor #18 (Husqvarna FE 501) ficou em 3º na Moto 2; Cristhiano Pressi #17 (Husqvarna FE501) em 4º na Moto1 e Maurício Ghiraldelli #34 (Husqvarna FE 350) fechou em 4º na Moto Over.

A classificação dos demais pilotos da equipe que participaram do Rally Cuesta Off-Road foram: na categoria Moto Over – César Bogo #3 (KTM 450) fechou em 6º enquanto Luiz Fernando Menuzzo #26 (Yamaha 450 FX) em 8º. Na Moto Regional, Marcos Baumgart #50 (Yamaha) terminou em 8º, Luiz Fernando Nutti #22 (KTM EXC 450) em 18º e, na sequência, em 19º, Sérgio Souss #28 (KTM 450).

Depois desta segunda prova do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, em Botucatu (SP), a equipe se prepara para o próximo desafio que será o Rally Jalapão que passará pelo Deserto do Jalapão, no Tocantins, programado para 26 a 29 de agosto.

A Bianchini Rally/Power Husky, com sede em Alphaville/Barueri, conta com a parceria da Power Husky/Husqvarna Brasil, patrocínio da Bianchini S/A e apoio da SHIRO, Borilli, Óculos 100%, O Mundo de Maria, Bull Sertões, Vedacit, Rock e Rede Petrolam.