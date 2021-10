Hoje, Alphaville recebe passeio ciclístico para conscientização contra o câncer de mama

Foto: Reprodução Facebook de Rosália Dantas e Selma Cezar



O mês de outubro é voltado à conscientização do câncer de mama, e em Santana de Parnaíba estão sendo realizadas diversas ações para que as mulheres se informem sobre a importância do autoexame e da prevenção.

Depois da Caminhada Outubro Rosa, realizada no centro da cidade, é a vez do bairro de Alphaville receber o passeio ciclístico “pedalando pela vida”, que tem sua primeira edição neste sábado, dia 23/10, a partir das 8h.

A concentração será realizada na Av. Universitário, em frente ao Colégio que leva o mesmo nome da Avenida, e para auxiliar as famílias do município está sendo solicitada a doação de 1 kg de alimento não perecível em troca do Kit Ciclismo.

O passeio ciclístico será promovido por meio da Secretaria da Mulher e da Família e além de proporcionar uma manhã de diversão, a ação servirá de incentivo à prática de atividades físicas e alimentação saudável, que são hábitos importantes para a prevenção ao câncer.