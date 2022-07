É hoje – Evento dia 9 de julho em São Paulo debate participação de mulheres na política

Foto: Divulgação

A deputada federal Adriana Ventura, vice-líder da bancada do NOVO/SP e a cientista política Juliana Fratini, autora do livro Princesas de Maquiavel (editora Matrix), promovem neste sábado, dia 9 de julho, um evento em São Paulo (SP) para discutir a participação de mulheres na política. O debate será aberto ao público e tem entrada gratuita, a partir das 17h, no Restaurante Harry’s, que fica na rua Luís Coelho, número 80, na Consolação.

Serão três painéis, que abordarão temas como a atuação parlamentar, quebra de preconceitos estruturais e a mobilização feminina. Entre as participantes das mesas, estão confirmadas outras mulheres atuantes na política, como: Tábata Amaral (PSB), Mara Gabrilli (PSDB), Sâmia Bonfim (Psol), Marina Helou (Rede) e Cristina Massis (Pros). O debate terá a moderação da jornalista Barbara Gancia.

Formada em Administração Pública, a deputada Adriana Ventura é empreendedora, mestre e doutora pela FGV, onde é professora de gestão e empreendedorismo. Preside a Frente Ética contra a Corrupção e a Frente da Telessaúde e atua com destaque em pautas de saúde, educação, melhoria do ambiente de negócios e combate à corrupção.

Confira as temáticas e as participantes de cada uma das mesas de discussão:

Mesa 1: Mulheres e Mandatos

Adriana Ventura (Novo)

Alda Marco Antonio (PSD)

Beth Sahão (PT)

Carol Aguiar (Vote Nelas)

Cristina Massi (Pros)

Mara Gabrilli (PSDB)

Tabata Amaral (PSB)

Mesa 2: Rompendo preconceitos estruturais

Cidinha Raiz (PSD)

Claudia Carletto (PSDB)

Isa Penna (PCdoB)

Madeleine Lascko (Jornalista)

Marina Helou (Rede)

Silvia Cervellini (Delibera Brasil)

Mesa 3 Mobilização Feminina

Carina Vitral (PCdoB)

Duda Alcântara (PSB)

Isabela Rahal (Vote Nelas)

Larissa Alfino (Vamos Juntas)

Ligia Pinto (O Grupo Mulheres do Brasil)

Mari Tavalli (Solidariedade)

Samia Bomfim (Psol)