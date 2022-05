Homenagem às mães que se foram, hoje no Tamboré

Foto: National Geographic

Em ação sustentável, Memorial Jardim da Vida presta homenagem às mães

Balões com sementes de Ipê Amarelo serão lançados no céu durante o sábado que antecede a data

O Dia das Mães se aproxima e com ele as inúmeras homenagens. Para aqueles que já deram adeus às suas mamães, a data pode ser comemorada de outra forma, mas com o mesmo carinho e respeito às suas memórias. O Memorial Jardim da Vida (situado na Avenida Honório Álvares Penteado, 3396, em Santana de Parnaíba) presta um tributo a elas por meio de balões brancos com os seus nomes no sábado (7), dia que antecede a data. Além dos nomes, os balões também levam sementes de Ipê Amarelo, para que no local onde caíam, possam germinar, dando origem a uma árvore.

“O objetivo dessa ação vai além de ‘acolher’ as pessoas que não tem mais as mães por perto. Queremos criar uma conexão emocional com quem tanto se ama e não está mais presente”, avalia a arquiteta e urbanista Adriane Lupetti Mendes Marques, investidora e administradora do empreendimento. “A homenagem traz um olhar para o meio ambiente e a sustentabilidade, onde ao colocar sementes dentro dos balões, ajudamos na questão do reflorestamento, no plantio de árvores.”

O evento terá início às 9h e seguirá até as 16h. Durante o período, as bexigas serão lançadas a cada meia hora, aproximadamente. A ação é gratuita e aberta a todos os públicos, idades e religiões.

Segundo Adriane, o fato do ser humano ser muito ritualístico, atividades como essas trazem conforto. “As pessoas precisam de uma ponte que as ligue com a pessoa amada, seja por meio da oração, das memórias ou de gestos como esse”, acrescenta.

A expectativa é que passem pelo Memorial Jardim da Vida cerca de 300 famílias. As pessoas também terão a oportunidade de conhecer o espaço e assistir a um coral da Igreja Presbiteriana, que fará duas apresentações, uma pela manhã e outra no período da tarde. “Será lindo, emocionante e reconfortante”, finaliza Adriane.

Empreendimento - Inaugurado em janeiro deste ano, o Memorial Jardim da Vida está a apenas 34,4 quilômetros do centro da cidade paulistana, em Santana de Parnaíba, e oferece inovação no que diz respeito ao serviço funerário. A começar pelo investimento, na ordem de 13 milhões de reais, por um grupo de 18 sócios-investidores.

A obra, que teve duração de um ano e três meses, possui 3.330 m² de área construída, quatro salas para cerimônias e um espaço meditativo. A arquitetura do local foi assinada pela própria Adriane Lupetti Mendes Marques. O local fornece toda a assessoria, desde documentação, traslado, cerimônia e cremação.

Um dos grandes diferenciais do espaço é o bosque destinado ao plantio de uma árvore nativa da Mata Atlântica juntamente com as cinzas em urnas biodegradáveis, que recebem QR Code, a fim de registrar as memórias e biografia.

Serviço

Memorial Jardim da Vida

Av. Honório Álvares Penteado, 3396, Santana de Parnaíba – SP

Telefone: (11) 4118-6060