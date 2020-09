Inaugurada oficialmente a passarela da Yojiro Takaoka na noite de ontem

Fotos: Fabiano Martins e Marcio Koch/ Secom

Embora já estivesse em uso há alguns dias, detalhes de ajustes nas instalações dos dois elevadores panorâmicos, fizeram com que tudo estivesse totalmente pronto para a inauguração, com placa inaugural, na noite de ontem, 27 de agosto.

Restrita a poucas pessoas, todas usando máscaras, a inauguração foi feita pelo prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Leonardo Cezar.

Este enfatizou a importância desta obra, não só para a segurança dos pedestres, muitos deles alunos da Unip/Objetivo, como para dar fluidez ao trânsito local, já que a mesma dispensou a utilização dos antigos semáforos.

Informou ainda, que neste local passam por mês 2 milhões de veículos. Mas, para que o trânsito seja também seguro, no local foram instalados radares de velocidade que já funcionam desde o dia 21.

Elvis acrescentou que a obra da Praça da Paz, com uma passagem em nível, vai tornar este local o de maior agilidade viária, o que faz com que o município se torne mais atraente para novos negócios, o que gera empregos e renda para o mesmo, sem causar danos ao bairro. Esta obra deve ser finalizada até o mês de novembro. As escavações do túnel já começou nesta semana.

Esta fluidez de trânsito e este tipo de investimento por parte da prefeitura era esperado há muitos anos. E, por muito tempo foi um ponto de gargalo viário que prejudicava a população fixa e flutuante.