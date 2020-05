Lâmpadas de Led são instalados nas Avenidas América e Tamboré em Santana de Parnaíba

Foto: Marcio Koch/ Secom

A prefeitura de Santana de Parnaíba realizou mais uma fase do Programa Ilumina Parnaíba. Dessa vez, a Alameda América e a Avenida Tamboré foram as beneficiadas que passam a contar com 64 luminárias de Leds instaladas. Essa ação da prefeitura visa trazer mais conforto e segurança tanto para os moradores da região como para os motoristas que trafegam por aquela área.

Já foram instaladas cerca de 24 mil luminárias no município. A prefeitura tem como meta levar essa ação para todas as ruas e avenidas da cidade, isso trará mais segurança, conforto e economia para os cofres públicos.