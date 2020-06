Liberada uma das pistas da Yojiro Takaoka, na Praça da Paz, na manhã de hoje

Foto: Reproduzida de vídeo/ Marcio Koch / Secom

Na manhã de hoje, dia 1, a Prefeitura de Santana de Parnaíba abriu a pista sob o túnel da Praça da Paz, para o trânsito. A outra pista permanece fechada, com o desvio pela Avenida Marcos Penteado, com o retorno na altura da entrada da avenida do Alpha Sítio, em direção à Avenida Yojiro Takaoka esquina com o Mc Donald’s.

O cronograma está sendo cumprido, de acordo com o prefeito Elvis Leonardo Cezar, que tem feito visitas constantes ao canteiro de obras. À princípio, a obra poderá ser entregue em outubro. Mas, no Plano de Metas, tem prazo de conclusão até 31de dezembro.

“Hoje liberamos o primeiro trecho na Av. Yojiro Takaoka, no sentido Centro de Parnaiba para Barueri. A primeira laje do túnel foi concluída dentro do prazo e, em mais alguns dia, liberaremos a segunda etapa, no sentido contrário. A obra do túnel vai valorizar o bairro, garantir mobilidade urbana e fluidez para os próximos 30 anos na região, e elevar a segurança de motoristas e pedestres.”, declarou o prefeito Elvis.

Esta obra terá um efeito muito positivo para o fluxo do trânsito local, pois elimina a existência do farol que existia no local. Quem vier da Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues em direção à Avenida Via Parque, passará por baixo, pelo túnel em nível, assim como na direção contrária. E, quem estiver na Avenida Yojiro Takaoka, em suas duas direções, passará por cima.

O farol em frente à UNIP não existirá mais, em função da construção da passagem pelo viaduto de pedestres, já inaugurada, faltando apenas a instalação de elevadores. Isto atenderá, principalmente, aos alunos da UNIP/ Objetivo, que costumam atravesssar a pista em direção ao ponto de ônibus.