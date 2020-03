Limitação da verticalização e duplicação de vias contribuem para melhorar a mobilidade urbana em Alphaville

Fotos: Marcio Koch / Secom Santana de Parnaíba

Nos últimos anos, a prefeitura tem feito um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da história de Santana de Parnaíba, que teve impactos positivos em diversas regiões. Uma das regiões que mais recebeu obras neste setor foi Alphaville-Tamboré. Em 2013, a lei nº 3.242/2013 que limitou a verticalização das edificações no bairro a, no máximo, 4 pavimentos, reduzindo a construção desenfreada de prédios, contribuiu para o controle populacional na região.

Em relação a fluidez no trânsito, a prefeitura atuou nas duplicações de duas principais vias da região: a Via Parque e a Paiol Velho, que desobstruíram alguns dos principais trechos de congestionamento, além de oferecer alternativas de acesso a Rodovia Castelo Branco.

Outra importante intervenção foi o alargamento da Avenida Yojiro Takaoka, que agora conta com três faixas no sentido centro da cidade. Além disso, na última semana foi entregue a primeira fase da passarela sobre a avenida, para que os pedestres possam fazer a travessia com segurança. A prefeitura também recuperou o talude da Alameda América.

Em outubro, à princípio, será inaugurado o túnel que ligará as Avenidas Yojiro Takaoka com a Marcos Penteado, eliminando definitivamente o semáforo e reduzindo o tempo de trajeto na região. Uma obra que vai beneficiar o fluxo de veículos e a vida dos moradores pelos próximos 50 anos.