A melhor maneira de viver suas férias na América do Sul – Temporada 23/24 da Costa Cruzeiros

Com maior capacidade e quase 6 meses de operação, a Temporada 23/24 é um convite para explorar o melhor da América do Sul.

O navio Costa Diadema (foto) retorna para proporcionar experiências de férias únicas e memoráveis e fará o roteiro de 7 noites dedicados à Bahia com embarques em Santos, Rio de Janeiro e Salvador.

O Costa Favolosa tem uma programação incrível. Mini Cruzeiros de 3 a 5 noites, com embarque em Santos. Oferece também, viagens de 7 noites passando por Montevidéu e Buenos Aires, com embarques em Santos e Itajaí.

Já o Costa Fascinosa fará um roteiro maravilhoso de 8 noites, passando por Montevidéu e Buenos Aires, com embarque no Rio de Janeiro. Comece a planejar e sonhar com a sua próxima viagem de cruzeiro.

Cruzeiros do Prata

Prepare-se para deliciar um Chivito em Montevidéu, ou o combo clássico da praia de Ipanema: biscoito e mate. Encante-se com espetáculos de Tango nas ruas de Buenos Aires, ou de capoeira nas de Salvador. Praias e natureza se misturam com história e arquitetura no continente mais apaixonante do mundo.

O roteiro do Rio da Prata (Buenos Aires e Montevidéu) poderá ser explorado a bordo do Costa Favolosa, com embarque em Santos e em Itajaí, e também do Costa Fascinosa, com embarque no Rio de Janeiro.

