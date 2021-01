Morador do Alphaville 6 recebe alta do Covid-19 depois de 51 dias no Centro de Tratamento Municipal

Foto: Dario Souza/ Secom

Carlos Eduardo, 54 anos, morador de Alphaville, é mais um vencedor contra a batalha da Covid-19. Carlos chegou ao Centro de Tratamento do Fernão Dias no final do ano passado bem debilitado e precisando de oxigênio.

Três dias após sua chegada foi entubado, teve várias complicações devido a Covid-19, mas após 51 dias, Carlos Eduardo recebeu alta e saiu curado.

Os familiares e os funcionários ficaram emocionados com a alta de Carlos Eduardo. O Dr. Joaquim Rigo que acompanhou o paciente durante todos esses dias falou sobre seu caso. “Tudo que podia dar de errado na Covid com ele deu, e ele saiu vitorioso. Isso mostra primeiro que a gente conseguiu realmente uma estrutura e uma equipe que consegue atender qualquer intercorrência, praticamente, que a doença tem> A estrutura montada conseguiu ser eficiente, e a gente está conseguindo coisas que em outros locais com mais estrutura não conseguem”.

Luís Freitas, irmão do paciente, elogiou e muito toda a equipe técnica do CTC Fernão Dias. “Eles são muito bem organizados e qualquer coisa que tivessem que fazer com meu irmão, o melhor lugar seria aqui”.

Santana de Parnaíba emite o Boletim Epidemiológico diariamente no site da prefeitura, e, no dia 18 de janeiro, a cidade registrava o total de 5.855 casos, sendo que 96% destes casos foram curados, totalizando 5.663 na cidade.