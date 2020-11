Morre Fernando Vanucci na tarde de hoje, em Barueri

Fontes: Rede Globo e Caras/ Foto: SBT

Morreu no PS Central de Barueri, após passar mal em sua casa em Alphaville, Fernando Vanucci, aos 69 anos. Jornalista esportivo, Vanucci era mineiro de Uberaba, começou no rádio e depois passou pelas principais emissoras de TV, Globo, BAND, Record, RedeTV e Rede Brasil de Televisão. Cobriu seis Copas do Mundo e cinco olimpíadas. Seu bordão ‘Alô Você’ ficou tão famoso quanto ele já era. Em sua casa em Alphaville, tinha um bar com este nome, que segundo ele, era o seu canto predileto.

Em 2019 sofreu um infarto e usava marca-passo. A causa da morte não foi divulgada. Deixou 5 filhos.