O Natal do Parque Ibirapuera está de volta: repleto de novidades, o evento trará a continuação da fábula encantada focada na fauna e flora do Parque

Foto: Mathilde Missioneiro/Folhapress

Em uma experiência inovadora, o público poderá assistir, todos os dias, a um espetáculo de som e luz no lago, repleto de elementos mágicos

A Urbia, responsável pela administração do Parque Ibirapuera, traz de volta o Natal do Parque, dando sequência à fábula encantada focada na fauna e flora na decoração natalina neste ano. Desde o dia 04 de dezembro, a edição de 2021 promete trazer ainda mais encanto para a região do lago com espetáculos diários, durante todo o mês de dezembro. A agência Innova AATB é a responsável pela criação, idealização e produção do Natal do Parque.

Com o mote “Natal no Parque Ibirapuera: a festa da natureza”, a proposta é dar uma nova vida aos bichos, insetos e flores existentes no Parque, por meio de uma história mágica e emocionante focada na importância da conservação ambiental. O intuito é ampliar o conhecimento dos frequentadores sobre a temática.

Entre algumas das novidades previstas para este ano, a projeção holográfica na fonte do lago, cria efeitos mágicos que simulam animais e objetos que poderão ser visualizados de dentro do Parque, em qualquer ponto da grande margem de 1,5 km. O objetivo é evitar aglomerações por conta da pandemia da Covid-19. Para complementar a decoração, há esculturas iluminadas nos formatos de flores, plantas aquáticas e borboletas, com alturas que variam entre dois ou três metros, por toda a superfície do lago.

“Em diversos pontos do Parque, incluiremos decorações que trazem um conteúdo interativo. Para isso, serão instalados QR Codes nas peças expostas e, ao direcionar a câmera do celular, o visitante terá acesso à fábula de aventura encantada que retrata, de forma lúdica, a fauna e flora do Parque”, afirma Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

A celebração também contará com um circuito formado por árvores natalinas que ficarão expostas ao redor do lago, e completam a decoração se tornando elementos presentes no show de luzes. Mensagens de esperança e de positividade também ficarão expostas em diferentes pontos do Parque.

Outro diferencial é a possibilidade de alterar a cor da iluminação das palavras, por meio de um aplicativo, antes de tirar uma foto em frente aos painéis. Posteriormente, os registros poderão ser enviados para a organização do evento para serem projetados por uma noite na fonte do lago. “Essa é uma forma de trazermos os visitantes para dentro do show de Natal”, completa Lloyd.

Muitas atividades e diversões estão esperando os visitantes para curtirem essa festa com os personagens do Parque, completando o circuito de Natal, que estará concentrado na região do lago das fontes.

“Queremos convidar as pessoas para uma festa que tem como anfitriões os habitantes do Parque Ibirapuera. Para desenvolver esse projeto, fizemos uma pesquisa a fim de contar de forma lúdica como são os hábitos desses animais no Parque, os locais em que vivem e suas características. Nosso intuito é enaltecer a maior riqueza do Ibira: as ricas fauna e flora do local”, conta Paulo Prado, diretor de Projetos Especiais da Innova AATB.

Serviço: Natal no Parque Ibirapuera: a festa da natureza continua

Quando: de 4 de dezembro a 6 de janeiro, a partir das 19h30

Local: Parque Ibirapuera

Entrada: gratuita

Sobre a Urbia

A Urbia Gestão de Parques de São Paulo é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para cuidar da gestão dos seis parques paulistanos (Ibirapuera, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado), apoiada no desenvolvimento sustentável, com o objetivo de conectar pessoas por meio do lazer, entretenimento e cultura, e proporcionar momentos de imersão e harmonia com a natureza. A Urbia Gestão de Parques Urbanos nasce para valorizar, cuidar e preservar o patrimônio histórico e ambiental, enquanto oferece lazer qualificado, entretenimento e cultura a todos os usuários. A dedicação da empresa se concentra em criar, a cada dia, um mundo melhor com mais diversidade, inclusão e cidadania.

Sobre a Innova AATB

Innova AATB é uma das maiores agências independentes do Brasil que traz em seu DNA a filosofia All Around the Brand: um jeito de pensar e de agir ao reunir em uma única estrutura diferentes soluções de comunicação de acordo com a necessidade de cada cliente. Entre as soluções estão: Branding e Advertising, Digital Marketing, Eventos, Branded Content, Relações com Investidores e Promo&Trade Activation. Sob o comando dos sócios-diretores Alexandre Carmona, Donald A. Whyte e Dreyfus Carmona, a agência atende clientes como Mercado Bitcoin, Vivo, Mosaic, Saint Gobain, Urbia, Unilever, Steck, Votorantim Energia e FMC.