Nota de falecimento – Pai do pentacampeão Edmílson Moraes

Foto: Divulgação

A Assessoria de Imprensa do Pentacampeão Edmilson Moraes, morador de Alphaville, Fundação Edmílson e do FC Ska Brasil, informa:

“É com muito pesar que informamos o falecimento do Sr. Divino Moraes, pai do pentacampeão mundial Edmílson Moraes, que após 10 dias lutando contra o COVID-19, não resistiu na manhã deste domingo (23). Seu Divinão, como era carinhosamente chamado por família e amigos, tinha 71 anos e morava em Matão (SP), cidade vizinha de Taquaritinga, onde Edmilson nasceu e foi criado antes de iniciar sua carreira vitoriosa no futebol nacional e internacional.

Conhecido por sua alegria e humildade, Seu Divino era casado com Dona Lia e tiveram três filhos: Rogério, Edmílson e Natália Moraes.

Agradecemos ao Seu Divinão por ter criado Edmílson com humildade e carinho, dando uma boa educação para que pudesse se tornar campeão do mundo, construir uma família e deixar um legado na sociedade como cidadão, como faz através da Fundação Edmílson e do FC Ska Brasil, além de suas passagens íntegras pelos clubes que jogou.

Prestamos nossa homenagem a este estimado cidadão, grande pai, avô e amigo. E prestamos nossas condolências à toda família e amigos. Lembraremos sempre dos seus melhores momentos!