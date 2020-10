Obras no sistema viário em torno do Centro de Apoio

Definição do sistema viário em torno do Centro de Apoio 2

Fotos/ imagens: Divulgação C.A.

5 de outubro de 2020 – Centro de Apoio Alphaville - Foram iniciadas as obras no sistema viário em torno do Centro de Apoio Alphaville pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba.