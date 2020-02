Passarela da Avenida Yojiro Takaoka vai trazer segurança para pedestres e motoristas em Alphaville – Santana de Parnaíba

Foto: Marcio Koch/ Secom

Para proporcionar maior fluidez ao trânsito, bem como garantir a segurança dos pedestres que trabalham e estudam na região de Alphaville, a Secretaria de Obras da Prefeitura de Santana de Parnaíba está avançando na construção da Passarela sobre a Avenida Yojiro Takaoka.

Na última semana foi instalada mais uma parte dos pré-moldados que fazem parte da estrutura de 39 metros de extensão. De acordo com a Secretaria de Obras da prefeitura, na próxima etapa serão os acabamentos da passarela que ficará localizada próximo a Universidade Paulista (UNIP).

A passarela ainda vai contar com elevadores nos dois acessos para utilização dos idosos e das pessoas portadoras de deficiência física.

Assim que estiver concluída, os pedestres poderão fazer a travessia com segurança, acabando com possíveis interrupções no trânsito, além de garantir maior fluidez aos motoristas.

O andamento desta e de outras obras pode ser acompanhado pelo morador no Plano de Metas, no site da prefeitura.