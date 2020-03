Passarela da Yojiro na altura da UNIP já está sendo usada

Prefeitura de Santana de Parnaíba entrega primeira fase da Passarela sobre a Av. Yojiro Takaoka

Foto: Marcio Koch/ Secom

Na última semana, a Prefeitura de Santana de Parnaíba entregou a primeira etapa das obras de implantação da Passarela sobre a Avenida Yojiro Takaoka, na região de Alphaville.

A estrutura, que tem 39 metros de extensão, conta com grades de proteção e está localizada próximo a Universidade Paulista – UNIP, já permite que os pedestres possam fazer a travessia com segurança, sem causar interrupções no tráfego de veículos nos dois sentidos da via.

A próxima etapa consiste na instalação dos elevadores, que permitirão aos idosos e pessoas com mobilidade reduzida utilizarem a passarela. De acordo com a secretaria responsável, o vão onde ficará o elevador está concluído e a instalação acontecerá nos próximos dias.