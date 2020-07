Passarela da Yojiro Takaoka sendo finalizada no funcionamento dos elevadores

Foto: Marcio Koch/ Secom

Com a implantação da Passarela da Av. Yojiro Takaoka, depois da Praça da Paz, em direção à UNIP/ Objetivo, os pedestres que trabalham e estudam na região agora podem fazer a travessia com segurança, assim como as pessoas com mobilidade reduzida, já que a mesma possui elevadores nos dois lados da passarela, evitando acidentes.

Nestes dias, os últimos detalhes dizem respeito à finalização da instalação dos elevadores para pessoas com necessidades especiais.

A retirada do semáforo, com esta obra, gera mais fluidez ao trânsito, além de proporcionar mais segurança para os pedestres.