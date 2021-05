POUPATEMPO EM SANTANA DE PARNAÍBA recebe autorização hoje do governador João Dória, através do deputado estadual Cezar

Fotos: Divulgação deputado estadual Cezar

Com o prefeito Marcos Tonho, hoje no Palácio dos Bandeirantes, o deputado estadual Cezar participou de uma conquista que começou com o então prefeito Elvis Cezar - a instalação POUPATEMPO SANTANA DE PARNAÍBA.

O anúncio de novos investimentos no Poupatempo teve ainda a participação do Vice-Governador e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia; do Secretário-Chefe da Casa Civil, Cauê Macris; do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), Ernesto Mascellani Neto; e do Presidente da Prodesp, André Arruda (todos na foto acima).