Prefeito Elvis Cezar intensifica ritmo das obras do Terminal de Alphaville

Foto: Fabiano Martins / Secom

Depois de inaugurar Terminal da Fazendinha, mandatário avança com os trabalhos do Terminal de Alphaville,

que trará mais fluidez ao transporte público na região

Nas últimas semanas o Prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar tem realizado acompanhamento “in loco” de diversas obras de mobilidade urbana em vários bairros da cidade, implantadas com o objetivo de melhorar a fluidez de trânsito nas macrorregiões da cidade.

Uma destas obras é o Terminal Rodoviário de Alphaville que está na reta final dos trabalhos da plataforma que contará com moderna estrutura, oferecendo mais conforto e segurança para motoristas e usuários do transporte público. O novo terminal será responsável por receber as linhas municipais e intermunicipais que atendem a região, fazendo a ligação entre os terminais da Fazendinha, inaugurado no início de julho e o Central, entregue a população em 2015.

“Essas obras de mobilidade, além da fluidez no trânsito, trazem qualidade de vida, desenvolvimento econômico e contribui para a geração de empregos, pois facilitará o deslocamento dos trabalhadores para diversos bairros e regiões da nossa cidade”, comentou o prefeito.