Prefeito Elvis Cezar em vias de terminar o seu mandato, contabiliza muitas obras inauguradas. Conheça aqui, este que já é considerado o melhor prefeito da história do município

Fotos: Arquivo

Elvis Leonardo Cezar é formado em Direito, tem 40 anos, casado com Selma Cezar, também advogada de formação, pai do garoto Caio e filho do deputado estadual Antonio da Rocha Marmo Cezar (Cezar), começou sua carreira na política em Santana de Parnaíba como vereador, quando seu último cargo foi o de presidente da Câmara Municipal, e está concluindo o seu segundo mandato no Executivo, como prefeito de Santana de Parnaíba.

Neste mês de dezembro, quando no dia 31 completará o segundo mandato do prefeito Elvis Leonardo Cezar de Santana de Parnaíba, são incontáveis as obras que ele realizou ao longo dos 7 anos perante o Executivo Municipal. Aliás, nunca o municipio tinha visto tantas obras antes dele. Realmente, ele mudou a cidade para muito melhor, esta que alcança o topo de vários índices de desempenho de municípios no Brasil.

Em Alphaville, a lista de obras, inauguradas ou em fase de inauguração, é enorme. Algo nunca visto em Alphaville/ Tamboré, dentro de Santana de Parnaíba.

São elas, ainda em fase de conclusão: o viaduto subterrâneo da Praça da Paz, abaixo da Avenida Yojiro Takaoka, ligando a Avenida Marcos Penteado à Avenida Universitário e Via Parque; o Colégio Municipal Alphaville, com modernas instalações, piscina coberta e curso de inglês; alargamento da Avenida Pentágono; obra viária no Centro de Apoio 2; obra de infraestrutura na entrada da via para o Alphaville Residencial 10 e Gênesis 1 e 2, todos em fase adiantada.

Concluídas, são: entrega do Corpo de Bombeiros, entrega da UBS Alphaville – Tamboré, benfeitorias na Via Parque, ciclovias, passarela com elevador para PCD e idosos ao lado da Praça da Paz; Sistema de Segurança Detecta e radares para inibir altas velocidades, Terminal Rodoviário em frente ao condomínio Vila Velha, dois postos da Guarda Municipal, alargamento e recapeamento da Avenida Paiol Velho até a divisa do município, plantio de árvores, reformulação do trevo do residencial Alphaville 4, reforma do paisagismo do canteiro central e recapeamento da Avenida Yojiro Takaoka, lombada eletrônica em frente à regional Alphaville- Tamboré, construção de baias e troca dos pontos de ônibus, reforma e ampliação do Colégio Municipal Tom Jobim e inauguração do Ginásio Poliesportivo Alphaville, este último, para uso de colégios e da população local e, troca de lâmpadas para LED em todas as ruas e avenidas de Alphaville e Tamboré (e, toda cidade).

Sua gestão também destacou-se em eventos.

Fez, dois eventos gastronômicos com Food Trucks na Avenida Marcos Penteado, em frente ao portão do estacionamento da UNIP-Objetivo, além de eventos esportivos de rua com bicicletas e maratonas e, eventos voltados aos pets. Realizou um Fórum Internacional com convidados de outros países onde criou um relacionamento de intercâmbio de negócios. Realizou três feiras de Negócios e uma feira da Beleza, através do Fundo Social de Solidariedde presidido por Selma Cezar, a Parnaíba Beauty.

Mas, a grande maioria de obras atingiu todos os bairros da cidade, sendo: 27 escolas, 25 unidades de saúde, 9 parques, 11 ginásios de esportes, 1 arena de futebol, 1 arena de eventos, 1 centro de convenções, 1 complexo de educação, 1 complexo de saúde, 2 complexos de esportes, 6 piscinas aquecidas semi olímpicas, 1 ponte de 200 metros de extensão e 4 pistas de cada lado, novo viário da ponte, mais 2 terminais rodoviários, duplicação da Tenente Marques, 3 universidades além da única que existia na cidade e era particular (UNIP), implantou o Parnaíba Idiomas que oferece aulas gratuitas de quatro idiomas para os munícipes; começou e concluiu 100% de iluminação de Led na cidade, 184 km2 de pavimentação, investimentos na guarda municipal, dentre eles, novas viaturas e postos, dentre outras obras. Mandou limpar todos os córregos para evitar inundações por transbordamento.

Única cidade do Brasil com 7 anos de IPTU congelado. E, há 4 anos, a cidade mais segura do Brasil. Inaugurou a nova Secretaria da Mulher e a Casa Rosa de Combate ao Câncer.

Realizou eventos de casamentos comunitários e eventos famosos religiosos, do setor de Cultura e Turismo, além de reformar a Igreja Matriz e repaginar a Praça do Coreto e o trevo da cidade. Dentre eles, Drama da Paixão e Corpus Christi. Outros eventos culturais e turísticos onde Elvis Cezar fez muitos investimento: Carnaval e Antigomobilismo, dentre outros. E, construiu o Centro de Apoio ao Turista e o Bolsão de Estacionamento onde também são feitos muitos eventos.

Recentemente, inaugurou o enorme Centro Administrativo Bandeirantes, que já funciona com o gabinete do prefeito e secretarias de governo. O Centro Administrativo está localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no bairro do Votuparim, ocupando uma área construída de 14.300 m2, em terreno de 51.700 m2, construção feita em ‘dry wall’, que tem 1.500 servidores em 17 secretarias das 23 existentes, 2 copas para cada um dos 3 blocos, auditório para 368 pessoas para atender 600 pessoas em média por mês. Isto dará uma economia de R$850 mil reais/mês em aluguéis, veículos, combustível e motoristas. Terá um Ganha Tempo nele, enquanto outro Ganha Tempo será inaugurado agora no bairro da Fazendinha.

Com quase todas as obras inauguradas, e algumas em fase de inauguração, ainda deixará empenhado no valor de R$50 milhões de reais, o Hospital Municipal de Santana de Parnaíba, com a dotação já reservada, com 200 leitos, UTI’s , centros cirúrgicos, maternidade, ultrassonografia e outros, PS infantil e adulto com 500 vagas de estacionamento e 15.000 metros de construção.

Como se isto tudo não bastasse, ainda fez feiras de negocios com muitos estandes gratuitos para fomentar o empreendedorismo na cidade. Sendo um deles, especialmente para o setor de beleza e cosmetologia, A Beauty Fair, comandada pela primeira dama do município, Selma Cezar, esta que se dedicou a inúmeros projetos sociais, inclusive nesta fase de pandemia. E, falando em pandemia, tomou todas as providências no setor da saúde, para barrar e minimizar a chegada e disseminação do vírus na cidade. Fez um hospital de campanha e distribuiu máscaras e folhetos explicativos de prevenção à doença, em toda a cidade. Inaugurou a Consulta online para atender munícipes com suspeita de Covid-19, o sistema de entrega domiciliar de remédios para idosos e PCD’s e o sistema ‘Anna’ de atendimento virtual à população, de forma a manter isolamento e distanciamento social.

Inaugurou a UBS Animal, e fez um trabalho de castração de cães e gatos com campanhas contantes.

Realmente, Elvis Cezar se destacou como prefeito no Brasil. Considerado dinâmico, ainda ajudou a formar o Cioeste, que presidiu mais de uma vez, que é o consórcio de municípios da Região Oeste Metropolitana. Mas, também deixou outras características marcadas, como o seu entusiasmo e grande disposição para o trabalho, ao ponto de parecer incansável.

E, agora, já se prepara para uma nova fase da sua vida, como apresentador do programa novo na RedeTV, chamado “Brasil que Faz”, onde é entrevistador, às 11;45h de sábado. Seu primeiro entrevistado foi o apresentador do SBT, Ratinho. E, para o segundo programa, o técnico da seleção de vôlei feminino, José Roberto Guimarães.

E, por último, como não poderia se reeleger, pois estava em segundo mandato, não teve nenhuma dificuldade para conseguir eleger os seus indicados, Marcos Tonho para prefeito e Rosalia Dantas para vice-prefeita. Afinal, com um desempenho tão diferenciado, não poderia ser diferente.