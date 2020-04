Prefeitura de Santana de Parnaíba lança plataformas tecnológicas para tirar dúvidas e realizar consultas on-line

Foto: Divulgação Secom

Para tirar dúvidas, orientar e proteger as pessoas da exposição desnecessária ao Coronavírus, a prefeitura de Santana de Parnaíba lançou na última semana, duas plataformas digitais de atendimento, a assistente virtual Anna e o serviço de teleconsulta.

A Anna, assistente virtual da prefeitura de Santana de Parnaíba, tem o objetivo de oferecer ao público um novo canal de comunicação baseado em Inteligência Artificial, visando uma conversação mais fluente entre o cidadão e a máquina. Para utilizar a tecnologia basta acessar o portal da prefeitura www.santanadeparnaiba. sp.gov.br.

Embora neste primeiro momento o serviço seja baseado em perguntas e respostas, com foco em assuntos relacionados à pandemia do Coronavírus, a ideia geral do projeto é que este canal de comunicação seja programado para responder sobre diversos assuntos relacionados com a administração municipal.

Já o serviço de consulta on-line é exclusivo para tirar dúvidas em possíveis casos sintomáticos da Covid-19. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, no número 95769- 4045, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em um primeiro momento, o paciente passará por triagem, que recolherá seus dados. Em seguida, assim que o médico ficar disponível, será feito o retorno via chamada de vídeo.

O novo sistema de consulta on-line e a Anna, assistente virtual da prefeitura, fazem parte das ações de combate ao Covid-19 propostas pela administração municipal, que já destinou recurso extra de 10 milhões de reais para a pasta da saúde.