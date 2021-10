Prefeitura de Santana de Parnaíba oferece cursinho pré-vestibular em parceria com o Instituto Castanheiras

Foto:Marcio Koch/ Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou mais uma parceria de sucesso para garantir mais uma opção de estudo para os jovens da cidade. Na manhã do sábado (18), foi marcado com a aula inaugural do cursinho pré-vestibular, em parceria com o Instituto Castanheiras, no Colégio Ana Aparecida Sant’ Anna, no bairro Cidade São Pedro. O evento contou com a participação do Diretor do Instituto Castanheiras, Ricardo Francisco, do Secretário de Educação Clecius Romagnoli, além de professores, pais e alunos.

O cursinho é gratuito e tem como objetivo democratizar o acesso dos jovens de escolas públicas à universidade. Vale lembrar que todos os alunos receberam uma apostila do Instituto e as aulas serão ministradas pelos professores do Colégio Castanheiras de forma voluntária, todos os sábados, das 8h às 17h.