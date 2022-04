Print School oferece oportunidade do primeiro emprego para jovens do município de Santana de Parnaíba

Fotos: Secom

Com o objetivo de oferecer a primeira oportunidade de emprego, a prefeitura mantém a parceria com a Gráfica Plural, por meio do Programa Print School, que nos últimos 10 anos já impactou a vida de centenas de jovens de Santana de Parnaíba.

E, nesta semana, aconteceu a aula inaugural para a nova turma do programa, onde os 30 jovens selecionados por meritocracia foram apresentados à metodologia do programa. Durante os próximos meses, os selecionados farão um curso de auxiliar gráfico e terão a oportunidade de aprender sobre todas as áreas do processo gráfico, desde o atendimento e pré-impressão, passando pela impressão e acabamento.

Ao término do curso, os alunos receberão o diploma de auxiliar de produção e, conforme o seu desempenho, poderão ser contratados pela empresa.