Programação para as férias de verão com a garotada noPopHaus em São Paulo

Foto: Divulgação

Para garantir o lazer em segurança, maior parque de infláveis do Brasil adotou diversas medidas protetivas, inclusive um túnel inflável logo na entrada com névoa ozonizada que elimina 99,9% de microrganismos transportados pelo ar

Hora de programar o roteiro de passeios em janeiro com as crianças e os jovens, dentro das normas de segurança para prevenção da Covid-19. Em São Paulo, uma das grandes atrações de entretenimento para toda a família é o PopHaus –maior parque de infláveis da América Latina-. E durante todo o mês de férias o parque atenderá de terça a domingo, das 12h às 18h, seguindo os protocolos de segurança tanto para proteção dos colaboradores quanto dos visitantes.

Vale ressaltar que o PopHaus é arejado, com muitas atividades ao ar livre. São 3 mil metros quadrados de área e mais de 20 atrações diferentes para crianças, jovens e adultos.

O Mega Slide, considerado o segundo maior escorregador inflável da América Latina, com 11 metros de altura, é um dos maiores sucessos entre os visitantes durante o verão. Nele, os participantes curtem a adrenalina de uma descida molhada, já que a parada do brinquedo se dá em uma rasa piscina para refrescar.

Outra atração que a garotada adora é o Labirinto com Nerfs de jatos d’água, onde os participantes se divertem tentando acertar uns aos outros em meio aos obstáculos, garantindo que todos saiam “ensopados”.

No PopHaus também tem o Foot Dart, para acertar um alvo gigante chutando bolas de futebol; a Guerra de Cotonetes, onde a brincadeira é atingir o colega com os cotonetes gigantes e infláveis do brinquedo; Basket Zone, para fazer cestas enquanto se equilibra no inflável; Jump Balls –o desafio é pular de bola em bola sem cair-, entre outros brinquedos.

No mês de janeiro, a capacidade de público do PopHaus continuará restrita a 40%, para evitar aglomerações, e os brinquedos infláveis são higienizados por meio de atomizadores elétricos com desinfecção orgânica, à base de óleos naturais, garantindo a proteção dos visitantes durante as atividades.

Para a segurança de todos, ainda foram tomadas outras providências, como: umtúnel inflável logo na entrada, com névoa ozonizada que elimina 99,9% de microrganismos transportados pelo ar, testada e autorizada pelo Instituto de Biologia da UNICAMP como uma medida segura, saudável, eficaz e ecológica; totens com álcool em gel distribuídos pelo parque; adesivos e tapetes para demarcação de distância entre os visitantes; funcionários e monitores protegidos com máscaras antivirais e face Shields.

O PopHaus fica na região Sul da capital paulista, próximo à Marginal Pinheiros, e foi inaugurado em 2017 como o primeiro e maior espaço fixo de infláveis do País. Dispõe de vestiários, fraldário nos banheiros, lanchonete, salão de festa que pode ser reservado para eventos e aniversários, e estacionamento com manobrista no local.

Mais informações sobre as atrações e compra de ingressos online no sitewww.pophaus.com.br.

PopHaus – Férias do Pop

Horários de funcionamento

Terça a domingo, das 12h às 18h

Formas de pagamento: cartões de débito, crédito e dinheiro

Há atividades com acessibilidade

Endereço: rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 288 – Chácara Santo Antônio – São Paulo

Redes Sociais: Facebook @PopHaus4Fun e Instagram @pophaus_4fun

Site e e-commerce: www.pophaus.com.br