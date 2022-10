Projeto do Deputado Cezar determina exames gratuitos na rede pública estadual para prevenção e tratamento de câncer de mama

Foto: Viviane Villela/ Alesp

O deputado estadual Cezar defende a aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de Lei nº 1236/2019 de sua autoria que institui a obrigatoriedade da realização de exames para diagnóstico precoce e tratamento de câncer de mama nos hospitais e centros de saúde da rede pública estadual.

“O câncer de mama é uma significativa causa de morte no Brasil entre as mulheres, sendo um grave problema de saúde pública. O diagnóstico do câncer em seu estágio inicial permite atendimento preventivo e tratamento humanizado”, ressaltou Cezar.

O parlamentar trabalha para ampliar os exames no Estado para atender mais mulheres das cidades paulistas, por isso, luta pela aprovação da propositura que determina que obrigatoriamente os hospitais públicos do Estado e centros de saúde da rede pública estadual realizem gratuitamente exames para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama em pacientes com menos de 40 anos (se paciente de risco, periodicidade do exame de mamografia a critério médico), de 40 a 50 anos (um exame de mamografia a cada dois anos) e de 50 anos em diante (um exame de mamografia por ano).

“A possibilidade de salvarmos vidas humanas é justificativa mais que suficiente para pleitearmos dos nossos pares nesta Casa de Leis a aprovação dessa propositura. Seguimos lutando para que o projeto seja aprovado e garanta a saúde das mulheres em todo o estado”, citou o deputado Cezar que também apoia ações do Outubro Rosa nas cidades paulistas.