Publieditorial – Cão Véio Alphaville promove St. Patricks Day com mais de 20 opções de rótulos de cervejas

Foto: Divulgação

Neste domingo, dia 17 de março, acontece a comemoração global da cultura irlandesa, o St. Patricks Day, ou Dia de São Patrício, festa que homenageia o santo padroeiro da Irlanda e começou a ficar famosa nos pubs e bares da região. O Cão Véio, gastropub fundado por Fernando Badaui e Henrique Fogaça, entra no espírito verde, e traz inúmeras opções de cervejas e chopes, incluindo uma seleção exclusiva de rótulos da casa, para celebrar a data.

Como parte do cardápio, o Cão Véio disponibiliza cervejas nacionais e importadas, com mais de 20 rótulos, distribuídos entre Larger, Pilsen, Ales, Weiss, Witbier, Stout, Trapistas e Belgas. Uma boa escolha é a Fogaça Pilsen de coloração amarelo-ouro e a Badauí Vienna com notas de frutas secas e amêndoas, mantendo seu equilíbrio. Além disso, o gastropub conta também com quatro variações dos clássicos chopes artesanais que vão desde a Pilsen, Altbier e Weiss até a saborosa Session IPA, como o CPM22 Pilsen, de espuma persistente e cristalina, leve presença de malte, um sutil floral do lúpulo e boa carbonatação; e também a Cão Véio Weiss, cerveja com teor alcoólico de 4,8% .

Para acompanhar e harmonizar a sua noite, o menu, assinado pelo Chef Henrique Fogaça traz comida de boteco elaborada, com entradas e petiscos ideais para compartilhar e que segue a brincadeira de apresentar os pratos com nomes de diferentes raças de cães e de cachorros que fizeram parte da história de seus fundadores.

Para a data, a rede Cão Véio traz uma promoção especial, na compra de duas Heineken, o cliente ganha uma bandana personalizada.

Serviço:

Alameda Aldebarã, 14 – Centro de Apoio II (Alphaville), Santana de Parnaíba – SP

Ter a Qui das 18h às 23h30 / Sex das 18h as 00h / Sab das 13h às 00h / Dom das 13h às 18h / Seg Fechado