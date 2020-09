Representantes de residenciais de Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra se reúnem no Espaço Savana para conhecer os candidatos indicados pelo prefeito Elvis

Ontem, dia 17, diretores e gerentes de residenciais de Alphaville, Tamboré e Aldeia da Serra se reuniram com o prefeito Elvis Cezar e seus candidatos a sucessão, Marcos Tonho e Rosália Dantas do PSDB.

Acima, ao microfone, Marcos Tonho, ao lado de Rosália Dantas e de Elvis Cezar

Segundo o prefeito Elvis Cezar, que por estar em segundo mandato não é candidato à reeleição, “Hoje tivemos a honra de receber o amplo apoio ao nosso pré-candidato a prefeito Marcos Tonho e a nossa pré-candidata a vice-prefeita Rosália Dantas. Estiveram presentes o vice-prefeito Borelli e diversos representantes dos residenciais do Tamboré, de Alphaville e de Aldeia da Serra para tratarmos a importância da continuidade de todo o trabalho que está sendo feito na cidade.”

Este tipo de reunião serve para que os representantes dos residenciais falem das suas expectativas com relação aos seus bairros. Por outro lado, o prefeito e os pré-candidatos por ele indicados, se apresentam com suas propostas. Isto faz parte do perfil dos moradores deste bairro que são muito participativos nos assuntos locais.