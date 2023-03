Santana de Parnaíba / Alphaville – Alunos selecionados para o Print School participam da reunião de apresentação do programa

Fotos: Secom / Plural

Pela 12ª oportunidade a Plural Indústria Gráfica, sediada em Alphaville, em parceria com a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizam o Print School, programa de formação profissional que capacita ex-alunos da rede municipal a profissão de auxiliar gráfico e nesta semana os alunos selecionados para participarem do convênio, acompanhados de seus responsáveis participaram da reunião de apresentação, que aconteceu no Colégio Colaço, na região central da cidade.

O encontro contou com a presença de membros do corpo diretivo da Secretaria de Educação, profissionais da área de RH da Plural, além de 19 pais e alunos dos 30 selecionados para o programa, que tiveram a oportunidade de conhecer um pouco melhor o trabalho desenvolvido pela gráfica, além de receber orientações sobre como será o processo de aulas.

Realizado desde 2009, o convênio visa a formação de mão de obra qualificada para o setor gráfico no próprio município, já que os alunos selecionados, por meio de indicação dos colégios, conforme o seu desempenho, passam por um período de quatro meses de treinamento onde aprendem conteúdos sobre as mais diversas áreas do processo gráfico, desde a impressão até expedição e tendo a oportunidade de serem contratados pela empresa ao término do período do curso.