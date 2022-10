Santana de Parnaíba – Cacá Neto, morador de Alphaville, é campeão brasileiro de kart

Fotos: Divulgação

Morador de Alphaville, Cacá Neto, sagrou-se campeão na categoria cadete na 57ª edição do campeonato brasileiro. O último final de semana foi de muita alegria para o atleta mirim Cacá Neto, que conquistou no sábado (15/10), pela primeira vez, o título de campeão brasileiro de kart na categoria cadete, na 57ª edição do torneio nacional.

Cacá iniciou a corrida na 9ª posição entre os 36 competidores da corrida realizada no Kartódromo Arena Itu. Com um estilo de pilotagem agressivo, o jovem piloto foi galgando posições na corrida e na última curva da última volta conseguiu alcançar a liderança da corrida e o título da categoria.

“Foi muito legal e emocionante chegar aqui e ver todos torcendo por mim”, relatou o atleta, que deve voltar às pistas no início de dezembro em busca de desempenhos ainda melhores na Copa São Paulo Light de Kart.